شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل الفريق لخوض مباراة فاركو التي تقام بعد قليل على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي.. المهدي سليمان في حراسة المرمي ، محمود علاء ومحمد صالح وصبري رحيل وهشام صلاح في الدفاع، خالد الغندور ومورو سليفو ومروان عطية وأحمد عيد في الوسط، وكريستوفر مابولولو وأوستن اموتو .
ويسعى الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى لسيد البلد، لوقف نزيف النقاط الذى يعانى منه الفريق بعد الهزيمة فى آخر 3 مباريات، وطالب اللاعبين بضرورة نسيان ما حدث فى المباريات الماضية والتركيز على تحقيق الفوز والثلاث نقاط لتصحيح الأوضاع، متسلحا بعودة الثنائى مورو ساليفو عقب انتهاء الإيقاف والمدافع عبد الله نصيب عقب شفائه من الاصابه التى لحقت بيه مع منتخب بلاده الأردن.
ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط، حيث تمكن من الفوز في ثلاث مبارايات والخسارة في مثلهم .