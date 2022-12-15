شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل الفريق لخوض مباراة فاركو التي تقام بعد قليل على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي.. المهدي سليمان في حراسة المرمي ، محمود علاء ومحمد صالح وصبري رحيل وهشام صلاح في الدفاع، خالد الغندور ومورو سليفو ومروان عطية وأحمد عيد في الوسط، وكريستوفر مابولولو وأوستن اموتو .