شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهاجم الاتحاد السكندري بعمرو جمال وشكري نجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي نونو ألميدا ، المدير الفني لفريق فاركو، تشكيل الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري التي تقام بعد قليل على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي ، محمد سعيد شيكا في حراسة المرمي، رامي صبري وأحمد مودي وعبد الله بكري وأحمد صغيري وجابر كامل في الدفاع، ومحمود حمادة ومحمود عماد وأحمد فؤاد في الوسط، عمرو جمال وشكري نجيب في الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من: صبري ابراهيم _ كينجسلي سوكاري _ جيفرسون إينكادا _ ياسين مرعي _ أحمد شريف _ بلال جمال _ زياد طلبة _ عزمي غوما _ رزقي حمرون.