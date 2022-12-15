شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى إجراءات قيد الأمريكى "أو جي مايو" في قائمة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم مسئولو نادي الزمالك الكارنيه الخاص بالأمريكي "أو جي مايو" لاعب فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك الجديد والمنضم مؤخرا للقلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق في الفترة الحالية.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات قيد اللاعب في قائمة الفريق لتحق له المشاركة في كل البطولات التي يشارك فيها فريق السلة في الموسم الحالي.

يأتي ذلك بعد الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول وجود أزمة في قيد اللاعب وصعوبة تواجده مع الفريق في الفترة المقبلة بعد التعاقد معه رسميا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك نجح في التعاقد مع المحترف الأمريكي "أو جي مايو" لتدعيم فريق السلة بعد المفاوضات التي أجراها أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء وأحمد عادل عبد الفتاح رئيس جهاز السلة مع اللاعب.