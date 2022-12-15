شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مدرب وسيدات سلة الأهلي عقب التتويج بلقب منطقة القاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز ‏على فريق هليوبوليس، بنتيجة 75-62، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على صالة استاد ‏القاهرة الدولي.‏

وقدم «سيدات سلة الأهلي» عرضًا قويًّا أمام هليوبوليس، وتفوق في الفترة الأولى بنتيجة 26-22، ثم ‏أنهى الفترة الثانية متأخرًا بنتيجة 32-38، قبل أن يعود الأهلي في الفترة الثالثة بنتيجة 48-47، ‏ثم واصلت اللاعبات الأداء المميز لينجح الفريق في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 75-62، ويحصل على اللقب الثاني في الموسم الجديد. ‏

وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني ولاعبات «سيدات سلة الأهلي» كأس البطولة وميداليات ‏المركز الأول، في البطولة الأولى هذا الموسم.‏

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق مصر للتأمين بنتيجة 72-43، في نصف النهائي.

ومن جانبه، أعرب طارق خيري، المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على فريق هليوبوليس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس بنتيجة 75-62.

وأضاف خيري أن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة قوية في ظل المنافسات القوية هذا الموسم، ورغبة الجميع في الفوز وتحقيق البطولات، وبعد إصرار كبير من لاعبات الأهلي على حصد اللقب، مؤكدًا أن الفوز باللقب جاء لإسعاد الجماهير.

وأشار المدير الفني لسيدات سلة الأهلي إلى أن شخصية الفريق ظهرت بشدة خلال المباراة، في ظل الغيابات والإصابات خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الأهلي يستحق اللقب بعدما قدم الفريق أداء متميزًا، ونجح في مواصلة عروضه القوية في البطولة حتى المباراة النهائية.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع سيبذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم لحصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم، وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا مع الفريق لإسعاد الجماهير.

وأعربت نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها الشديدة بتحقيق لقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على هليوبوليس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، وانتهت بنتيجة 75-62.

وأضافت نادين أن الفريق تفوق على منافس قوي، يضم العديد من العناصر المتميزة وجهازًا فنيًّا متميزًا، إلا أن فريق الأهلي خاض المباريات النهائية تحت شعار لا بديل عن الفوز.

وأكملت لاعبة الأهلي أن الجهاز الفني، بقيادة طارق خيري، عقد العديد من الجلسات مع اللاعبات، وطالبهن بالتركيز الشديد وحسم المباراة والتتويج باللقب، مؤكدة أن روح الفريق التي تجمع الجهاز الفني واللاعبين كلمة السر في التتويج بالألقاب.

ووجهت اللاعبة الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجماهير على دعمهم المستمر للفريق خلال الموسم، مؤكدة أن اللاعبات والجهاز الفني تعاهدوا على حصد كل الألقاب.

وعبرت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب منطقة القاهرة بعد الفوز على هليوبوليس في المباراة التي أقيمت مساء أمس بنتيجة 75-62.

وأضافت ثريا أن الفريق خاض المباراة بشكل جيد منذ البداية، أمام منافس قوي يضم عناصر متميزة في مختلف المراكز، مؤكدة أن الفريق كان لديه طموح ودوافع قوية في حسم البطولة، لتكون خطوة جديدة للفوز بجميع البطولات القادمة.

وقالت ثريا إن الأهلي يسير بخطى ثابتة بعد التتويج بثاني ألقاب الموسم، بعد الفوز بدوري المرتبط في بداية الموسم، مشيرة إلى أن عودة المصابين للفريق تمثل إضافة قوية للفريق في المنافسات المقبلة.

تابعت ثريا محمد: «سيدات سلة الأهلي حقق بطولة منطقة القاهرة عن جدارة واستحقاق، بعد ماراثون طويل مع العديد من الفرق المميزة في البطولة».

واختتمت ثريا محمد حديثها بالتأكيد أن تعليمات الجهاز الفني بقيادة طارق خيري تمثلت في ضرورة التحلي بروح الأهلي للعودة في النتيجة وتحقيق الكأس، وهو ما حدث، ونجح الفريق في تحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة.

فيما أعربت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بتتويج الفريق ببطولة منطقة القاهرة بعد التغلب على فريق هليوبوليس، بنتيجة 75-62، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أميس.

وأضافت دينا أن الفريق هدفه هذا الموسم حصد جميع البطولات التي يشارك بها، مؤكدة أن الروح القتالية التي تحلى بها الفريق كانت كلمة السر في العودة بالنتيجة، وتحقيق الفوز في المباراة.

وتابعت دينا أن الفريق تغلب على الصعوبات التي واجهته خصوصًا الإصابات التي ضربت الفريق مع تلاحم المباريات منذ بداية الموسم.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد تمكن من تحقيق فوز مثير على حساب هليوبوليس بنتيجة 75-62 في مباراة نهائي بطولة منطقة القاهرة.