شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التجهيزات الخاصة لبطولة أمم أفريقيا للشباب في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستضيف مصر بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 20 سنة المؤهلة لكأس العالم في اندونيسيا، ويشارك منتخب مصر بقيادة محمود جابر في البطولة.

س : متى تقام البطولة؟

ج: تستضيف مصر البطولة في الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس من عام 2023، بمشاركة 12 منتخبًا.

س : ما هي المنتخبات المشاركة ؟

ج : تقام البطولة في مصر خلال شهر فبراير المقبل ، بمشاركة 12منتخبا هم نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - اوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.

س: متى تقام قرعة البطولة؟

ج : تفقدت لجنة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" ، مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر الذي يستضيف مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، وتقام القرعة يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري.

س : ما هي الملاعب التي تستضيف البطولة ؟

ج : تقام البطولة على 3 ملاعب هي استادات القاهرة والاسكندرية وهيئة قناة السويس.