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كل ما تريد معرفته عن التجهيزات الخاصة لبطولة أمم أفريقيا للشباب في مصر

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

تستضيف مصر بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 20 سنة المؤهلة لكأس العالم في اندونيسيا، ويشارك منتخب مصر بقيادة محمود جابر في البطولة. 

 

س : متى تقام البطولة؟ 

ج:  تستضيف مصر البطولة في الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس من عام 2023، بمشاركة 12 منتخبًا.

 

س : ما هي المنتخبات المشاركة ؟

ج : تقام البطولة في مصر خلال شهر فبراير المقبل ، بمشاركة 12منتخبا هم نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - اوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.

 

س: متى تقام قرعة البطولة؟ 

ج : تفقدت لجنة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" ،  مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر الذي يستضيف مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، وتقام القرعة يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري. 

 

س : ما هي الملاعب التي تستضيف البطولة ؟

 

ج : تقام البطولة على 3 ملاعب هي استادات القاهرة والاسكندرية وهيئة قناة السويس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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