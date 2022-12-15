شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس إعادة روقا لوسط الزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك إعادة محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق إلى التشكيلة الأساسية لأبناء ميت عقبة أمام البنك الأهلى فى الجولة السابعة للدورى غدا الجمعة بعد انتهاء إيقافه .

كان روقا قد غاب عن مباراة الزمالك وبيراميدز الماضية والتى انتهت لأصحاب الرداء الأبيض بهدف مقابل للاشئ أحرزه مصطفى شلبى .

وطالب فيريرا من لاعبيه بضرورة استثمار الفوز الذى تحقق على بيراميدز واستكمال المشوار بتحقيق الفوز على البنك الأهلى للضغط أكثر على المتصدر الأهلى الذى نجح فى الفوز بجميع مبارياته حتى الآن ، فى الوقت الذى فقد فيه الزمالك أربع نقاط .

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 14 نقطة، من 6 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات آخرها بهدف نظيف على بيراميدز، وتعادل في مواجهتين.