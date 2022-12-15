شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد ينهى معسكر الغردقة و يعود للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهى منتخب مصر الوطنى للرجال لكرة اليد معسكره المغلق الذى أقيم بمدينة الغردقة خلال الفترة من 10 الى 15 ديسمبر الجارى و ذلك فى اطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة فى نسختها ال28 للرجال لكرة اليد ببولندا و السويد 2023.

ضمت قائمة اسماء لاعبى منتخبنا الوطنى الاول للرجال لكرة اليد فى معسكر الغردقة بدون اللاعبين المحترفين كل من : عمر الوكيل بكار - احمد مؤمن صفا - اسلام راضى مواليد 2002 - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - شهاب على مواليد 2002 - عمر الفولي مواليد 2002 - عمر ناصر مواليد 2002 - محسن رمضان - مهاب سعيد مواليد 2002 - اكرم يسري - عمر خالد كاستيلو - عمر سامى - ابراهيم المصري - احمد عادل - خالد وليد - شادي خليل - محمود عبد العزيز جدو مواليد 2002 - كريم هنداوي - عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه.

و يضم جهاز المنتخب الوطنى الاول للرجال لكرة اليد المدير الفنى الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو - اوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد - نور ابو زيد مدير الفريق - محمود سعيد مدير ادارى - محمد امام محلل الاداء الفنى - دكتور محمد شوقى طبيب الفريق.

و بعد انتهاء معسكر الغردقة الذى انتهى اليوم يحصل الفريق على راحة غدا الجمعة ثم يدخل الفريق الوطنى فى معسكر القاهرة .

و ينضم يوم 23 ديسمبر لمعسكر الفريق الوطنى المصرى اللاعبين المحترفين : محمد هشام سند - احمد هشام دودو - محمد علي - محمد عصام الطيار - علي زين - محمد ممدوح هاشم - يحيي الدرع - سيف الدرع و يغيب عن صفوف الفريق الوطنى نجم منتخبنا المصرى يحيى خالد بعد الاصابة بالرباط الصليبي و التى لحقت به مؤخرا خلال مشاركته مع فريقه فيزبريم المجرى.