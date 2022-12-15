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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعود عجلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى للدوران، ونستعرض موعد مباراة الهلال والباطن بعد انتهاء فترة توقف كأس العالم 2022.

موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي

وتوقف الدوري السعودي قرابة 60 يوما، بسبب مشاركة منتخب "الأخضر" في فعاليات كأس العالم قطر 2022.

وتنتهي كأس العالم قطر 2022 يوم 18 ديسمبر/ كانون أول الحالي، بالمباراة النهائية بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.

وبدأت أغلب الدوريات العربية والأوروبية، في الاستعداد لاستئناف البطولات المحلية.

ويلتقي فريق الهلال مع نظيره الباطن، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

على الورق المباراة ستكون سهلة على فريق الهلال لمواصلة حصد النقاط والمنافسة على لقب الدوري السعودي.

الهلال يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، ويأتي الباطن آخر الترتيب في المركز الـ16بنقطة واحدة.

موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي "دوري روشن"، يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في مدينة الرياض.

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والباطن في دوري روشن السعودي، عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي، ستدار بصافرة الحكم السويسري ساندرو شيرير.

من المقرر أن تنقل مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي، عبر قنوات شركة الرياضة السعودية SSC SPORTS صاحبة حقوق النقل التلفزيوني لجميع مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الموسم الحالي 2022/2023.

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ترتيب دوري روشن السعودي موسم 2022 – 2023

الشباب 22 نقطة

النصر 19 نقطة

الاتحاد 18 نقطة

الهلال 17

التعاون 17

ضمك 15 نقطة

الطائي 15 نقطة

الفتح 12 نقطة

أبها 10 نقاط

الاتفاق 9 نقاط

تقام مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022 دون منافسات كأس العالم بقطر، لكن من المقرر أن تعود عجلة الدوري السعودي للدوران.

ويستأنف دوري "روشن" السعودي للمحترفين اليوم الخميس، بعد توقف استمر 60 يومًا، لمشاركة المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022.

وكانت فرق دوري روشن السعودي بدأت الاستعداد لاستئناف المسابقة منذ وقت مبكر، خاصة بعد أن اكتملت صفوف غالبيتها برجوع الدوليين، باستثناء اتحاد جدة والوحدة.

في المقابل، سيتم استئناف مباريات الجولة السابعة في مسابقة الدوري المصري، حيث يشهد اليوم الخميس إقامة 4 مباريات قوية وتَعِد بالتشويق والإثارة.

يلتقي فريق ضمك صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، مع الاتفاق عاشر الترتيب برصيد 9 نقاط.

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 2) اتش دي.

يأتي لقاء الخليج والفيحاء في صراع الهبوط، حيث يحتل الخليج المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، وخلفه الفيحاء برصيد نقطتين في المركز قبل الأخير.

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 2) اتش دي.

يواجه فريق التعاون صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة، مع نظيره العدالة ثالث عشر الترتيب برصيد 4 نقاط.

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 2) اتش دي.



يلعب فريق أسوان أمام سيراميكا ويبحث فريق الجنوب عن الانتصار الثالث على التوالي، أما سيراميكا فيريد الفوز الثاني على التوالي.

يقام اللقاء في تمام الساعة 2:45 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:45 بتوقيت مكة المكرمة، 4:45 بتوقيت أبوظبي عبر شاشة أون تايم سبورتس.

الداخلية ضد سموحة

يحل فريق سموحة صاحب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري ضيفًا على نظيره الداخلية مُتذيل الترتيب.



يقام اللقاء ضمن مباريات الدوري المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبوظبي عبر شاشة أون تايم سبورتس.



يلعب فريق الاتحاد صاحب المركز السادس برصيد 9 نقاط مع نظيره فاركو سابع الترتيب برصيد 7 نقاط.

يقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبوظبي عبر شاشة أون تايم سبورتس.



يلتقي فريق المقاولون الذي يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط مع إنبي الذي يملك 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

يقام اللقاء ضمن مباريات الدوري المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت أبوظبي عبر شاشة أون تايم سبورتس.