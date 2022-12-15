«شطب إبراهيم عيسى ومجدي عبد الغني ومصطفى يونس» .. قرارات نارية لـ «محمود الخطيب» رئيس الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بدء الإجراءات القانونية لشطب عضويتى كل من مصطفي يونس ومجدي عبدالغني طبقا للائحة الأساسية للنادي.

وقرر مجلس إدارة الأهلي، إرسال الميزانية إلى الجهة الإدارية حتى يتسنى لها إرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد عقد اجتماعا مساء الأربعاء وقرر شطب عضويتي الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي وكذلك هنا حمزة نجمة الكرة الطائرة السابقة بالنادي وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية لذلك.

وطبقا للائحة الأهلي يتوجب عرض شطب مصطفي يونس ومجدى عبدالغنى على جدول أعمال أقرب جمعية العمومية للنادي لتوافق على القرار ، وفي حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية سيتم تفويض مجلس إدارة النادي في هذه القرارات.

ابراهيم عيسي

وقال مصدر لصدى البلد أن المجلس إعتمد جدول أعمال الجمعية العمومية التي من بينها توصيات الشئون القانونية بشطب ابراهيم عيسي وهنا حمزة بجانب إتخاذ الإجراءات القانونية داخل النادي ضد مجدي عبدالغني ومصطفي يونس نجوم الكرة السابقين.

ومنذ ما يقرب من شهر ، كشف موقع الأهلي نيوز عن رفض محمود الخطيب شطب مجدي عبد الغني ، حيث كتب يقول :

اشتعل في الآونة الأخيرة هجوم قوي من نجوم النادي القدامي الأهلي على رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب ولعل أبرزهم مصطفى يونس ومجدي عبد الغني وذلك من خلال تصريحات في أحد البرامج التليفزيونية.

ونال محمود الخطيب انتقادات واسعة من جانب الثنائي مجدي عبد الغني ومصطفى يونس خلال الفترة الأخيرة والتي طالب من خلالها بعض من جماهير النادي الأهلي إصدار عقوبات صارمة ضد نجمي الفريق الأحمر السابقين.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف محمود الخطيب من شطب عضوبة الثنائي من القلعة الحمراء بعد تصريحاتهما الهجومية ضده في الفترة الأخيرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”أهلي نيوز”:” محمود الخطيب يرفض بشدة التطرق نحو حيلة شطب العضوية للثنائي مصطفى يونس ومجدي عبدالغني في ظل عدم خطائهما في النادي الأهلي، وأن الانتقاد موجه فقط لشخصه”.

القرار المؤكد من الخطيب

وتابع في حديثه أن القرار المؤكد من الخطيب هو شطب عضوية هناء حمزة و إبراهيم عيسي بعد تصريحاتهم الموجه ضد النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

واثار مصطفى يونس الجدل في الفترة الأخيرة بعد ظهوره الدائم على قناة نادي الزمالك برفقة مرتضى منصو رئيس القلعة البيضاء الدائم في انتقادات شنيعة لمحمود الخطيب الأمر الذي يؤيده بقوة نجم المارد الأحمر السابق.

واستفز أيضاً مصطفى يونس على عكس مجدي عبد الغني بتصريحاته النارية والتي هاجم فيها بقوة كبيرة محمود الخطيب ومجلس إدارته دفاعاً عن رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز بسبب الهجوم الكبير التي تعرض لها من جماهير القلعة الحمراء.