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منتخب اليد يعسكر فى المركز الأوليمبى السبت بدون الدوليين

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

يدخل منتخب اليد معسكر المركز الأوليمبى بدءا من السبت المقبل بعد ختام معسكر الغردقة  بدون الرايين استعدادا لبطولة العالم المقبلة المقرر لها يناير القادم فى السويد و بولندا . 

 

يخوض الفريق الوطنى مبارتين وديتين أمام منتخب قطر، حيث تقام المباراة الأولى يوم 20 ديسمبر فى تمام الساعة 6:00 مساء وتقام المباراة الثانية يوم 22 ديسمبر الجارى فى تمام الساعة 4:00  عصرا.

 

وينضم يوم 23 ديسمبر لمعسكر الفريق الوطنى المصرى اللاعبين المحترفين: محمد هشام سند - احمد هشام دودو - محمد علي - محمد عصام الطيار - علي زين - محمد ممدوح هاشم - يحيي خالد - يحيي الدرع - سيف الدرع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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