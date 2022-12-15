شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يعسكر فى المركز الأوليمبى السبت بدون الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل منتخب اليد معسكر المركز الأوليمبى بدءا من السبت المقبل بعد ختام معسكر الغردقة بدون الرايين استعدادا لبطولة العالم المقبلة المقرر لها يناير القادم فى السويد و بولندا .

يخوض الفريق الوطنى مبارتين وديتين أمام منتخب قطر، حيث تقام المباراة الأولى يوم 20 ديسمبر فى تمام الساعة 6:00 مساء وتقام المباراة الثانية يوم 22 ديسمبر الجارى فى تمام الساعة 4:00 عصرا.

وينضم يوم 23 ديسمبر لمعسكر الفريق الوطنى المصرى اللاعبين المحترفين: محمد هشام سند - احمد هشام دودو - محمد علي - محمد عصام الطيار - علي زين - محمد ممدوح هاشم - يحيي خالد - يحيي الدرع - سيف الدرع.