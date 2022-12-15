شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سيراميكا وأسوان قبل مباراتهما اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد أسوان اليوم الخميس على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل سيراميكا من محمد بسام في حراسة المرمى ومحمد عادل ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري في الدفاع ومحمد توني ومحمد كناريا وعمر قلاوة في الوسط وميدو جابر وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من عامر عامر وسيف تقا ومحمد ناصف ومحمود نبيل وعبد الرحمن بودي ومحمد زلاكة وأحمد قرموطي ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن السكران.

فيما أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان تشكيل فريقه الذي سيخوض ضد سيراميكا اليوم الخميس على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل أسوان من، عمرو حسام في حراسة المرمى ومحمد عطوة وأحمد كاستيلو وميدو حسام وعلي فتحي في الدفاع وأحمد خالد ورافائيل اياجوا وعماد فتحي في الوسط ومحمد حمدي زكي وأحمد بلحاج ومحمد ناجي جدو في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من خالد وليد وأحمد بلية وعبد العزيز موسى ومحمود صلاح وديلسون كاموني وإسلام جمال وجمال السعيد وإسلام صلاح.