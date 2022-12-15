شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يغيب عن الأهلي 30 يوما في 7 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب بيرسي تاو لاعب الأهلي عن صفوف فريقه لمدة شهر، بعدما أثبتت الأشعة خضع لها تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي لحقت به في نهاية مباراة فريقه الأخيرة ضد الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

ويغيب بيرسي تاو عن الأهلي لمدة 30 يوما في 7 مباريات في الدوري أمام كلا من فيوتشر وفاركو وسموحة وسيراميكا وبيراميدز وإنبي والمصري.

وشارك بيرسي تاو في 5 مباريات هذا الموسم سجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف

وأدى بيرسي تاو، جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، أمس الأربعاء ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الاتحاد السكندري يوم الاثنين الماضي.

وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الأشعة التي خضع لها «تاو» كشفت تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، وتم وضع برنامج العلاج المناسب.

وخاض الفريق مرانا قويا صباح أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بدأ بتدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات فنية متنوعة للاعبين، فيما خضع حراس الفريق لتدريبات إضافية قادها ميشيل يانكون مدرب الحراس في إطار تجهيز الجميع للفترة المقبلة.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.