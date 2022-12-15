شكرا لقرائتكم خبر عن كيلو زيادة.. المصارعة يعدل أوزان بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد المصارعة تعديل اوزان بطولة الجمهورية المقرر إقامتها فى الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر، حيث تقرر زيادة كيلو للاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة عن الميزان الرسمى تسهيلا عليهم بعد أن تم تعديل موعد البطولة.

وكان من المقرر إقامة بطولة الجمهورية للمصارعة مارس من العام القادم الا انه تم تقديمها لتقام فى ديسمبر بسبب بطولة ابراهيم مصطفى التى ستقام في فبراير على ان يتم اختيار لاعبى المنتخب من خلال نتائج بطولة الجمهورية

وتقام عملية الميزان غدا الجمعة وتبدأ المنافسات بعد غد السبت .

يذكر أن أشرف حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة الفنية باتحاد المصارعة دون ذكر أسباب.

وتقدم حافظ باستقالة مكتوبة لمجلس إدارة الاتحاد، وكذلك أعضاء اللجنة، إلا أنها قوبلت بالرفض مقابل تمسكه بالاستقالة.