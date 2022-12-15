شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات القسم الثانى اليوم.. أحمد جمال للجونة والمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أسماء حكام مباريات اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة العاشرة من القسم الثانى، في المجموعات الثلاثة التي ستنطلق في الثانية والنصف ظهرا.

وجاءت أسماء الحكام كالتالى..

محمود ناصـف حكما لمباراة طامية ولافيينا

أحمد جمال حكما لمباراة الجونة والمنيا

محمود رشدي حكما لمباراة اسمنت اسيوط والمدينة المنورة

أبوبكر عبدالحي حكما لمباراة التعدين والالومنيوم

أيمن أبو العز حكما لمباراة شبان قنا وكيما اسوان

حمادة القلاوي حكما اليوم لمباراة التليفونات والمقاصة

هشام الفلال حكما لمباراة المصرية للاتصالات والإنتاج الحربي

محمد طلعت طعيمة حكما اليوم لمباراة الهلال المطروحي وبايونيرز

يحل فريق مصر المقاصة صاحب المركز الثانى ضيفا ثقيلا على فريق تليفونات بنى سويف القابع فى المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، فى مباراة سهلة نسبيا للفريق الفيومي الذى يسعى لتضييق الخناق على بترول أسيوط صاحب الصدارة برصيد 23 نقطة.

ويستضيف فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة، فريق المنيا بقيادة نبيل محمود رامبو فى أول مبارياته لانتزاع الفريق من المركز الخامس عشر برصيد 6 نقطة.

ويستقبل شبان قنا فريق كيما أسوان، والنصر للتعدين مع الألومنيوم، أسمنت أسيوط مع المدينة المنورة، طامية مع لافيينا فى نفس التوقيت.

وفى مجموعة القاهرة، يستضيف فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز الثانى برصيد 18 نقطة، فريق الإنتاج الحربى صاحب المركز العاشر برصيد 10 نقاط.