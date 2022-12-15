شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بلاعبيه ويرفض رحيل أى لاعب فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو الزمالك بجميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق رافضين رحيل أى لاعب خلال الميركاتو الشتوى المقبل فى ظل العروض التى وصلت لعدد من اللاعبين المتألقين داخل صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

ورفض البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض مناقشة أى عروض فى الوقت الحالى، مؤكدا أن الزمالك سيخوض عدد من البطولات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة وسيحتاج لجميع اللاعبين سواء الأساسيين أو الإحتياطيين.

وأوقعت قرعة دورى أبطال أفريقيا الزمالك فى المجموعة الحديدية التى تضم بجانبه كل من الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى والمريخ السوادنى.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة البنك الأهلى غدا الجمعة باستاد القاهرة فى الجولة السابعة للدورى والتى يسعى فيها الفريق الأبيض لمواصلة الإنتصارات لإستكمال المنافسة على الدورى.