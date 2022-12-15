شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع لائحة جديدة للمصرى ويطبق مبدأ الثواب والعقاب لتحسين النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسام حسن المدير الفني الجديد للنادي المصري، عن حزنه الشديد لتراجع مستوى الفريق بشكل ملحوظ منذ انطلاق الموسم الجاري، مؤكداً على أن اللاعبين عليهم مسؤولية استعادة النتائج الإيجابية في أسرع وقت لمصالحة الجماهير.

ووضع العميد لائحة جديدة للفريق تتضمن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لمواجهة المقصرين، واستعادة العروض الجيدة بعد تراجع النتائج في الدوري العام.

و قاد حسام حسن المدير الفني الجديد للنادي المصري، أول مران له مع الفريق البورسعيدي، أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري العام، والمقرر لها الجمعة المقبلة.

وشهد مران المصري جلسة خاصة بين حسام حسن ولاعبي الفريق، في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وذلك لدعمهم وحثهم على تقديم أفضل ما لديهم في الفترة المقبلة.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي والذي يقوده حسام حسن ومعه كل من ابراهيم حسن مديرًا للكرة بالإضافة إلى طارق سليمان ، طارق الصاوي ، شريف خليل ، سعفان الصغير ، وليد بدر ،الدكتور محمد عنان ، اسلام جمال.

وخاض المصري 6 مباريات بالدوري العام، خسر الأولى بثلاثية نظيفة أمام سيراميكا، بينما تعادل سلبياً فى الثانية أمام بيراميدز، قبل أن يفوز فى الثالثة على إنبي بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيا، قبل أن يخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام طلائع الجيش.