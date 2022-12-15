شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. محمد زيدان "جوهرة" تلألأت بالدورى الألمانى وأحد أفراد الجيل الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم محمد زيدان نجم بورسيا دورتموند الألماني ومنتخب مصر السابق

ولد محمد زيدان 11 ديسمبر 1981، ويعد زيدان واحدًا من أفضل اللاعبين المصريين الذين احترفوا فى أوروبا، حيث نجح فى اللعب مع أكبر الأندية الألمانية، بعد تجربة احترافية ناجحة في الدنمارك.

بداية مسيرته

انضم زيدان بعمر 8 سنوات إلى النادي المصري البورسعيدي، وتركه عام 1998، ثم التحق بفريق الجمارك فى نفس المدينة، ولم تلفت موهبته الانتباه أيضا، ولم تنل موهبة زيدان المولود فى بورسعيد الاهتمام المطلوب من الأندية المصرية فى بدايته.

الاحتراف مبكرا

زيدان سافر وهو بعمر 17 عاما إلى الدنمارك برفقة أسرته، وحاول البحث عن فريق يلعب له، إلا أن مفارقات القدر كانت غريبة معه.

ووفق ما رواه زيدان فى تصريحات تليفزيونية سابقة، حاول العثور على نادٍ دون جدوى، حتى ذهب يوما للعب كرة القدم فى إحدى الحدائق العامة، والتقطته أعين كشاف نادى أكاديميك بولد كلوب، لينضم للفريق بداية من 1999.

إنجازاته في الاحتراف

ولعب زيدان 51 مباراة مع فريق بولد كلوب بين 1999 و2003، سجل خلالها 12 هدفا، لكن الرحلة انتهت بسبب أزمة مالية كبيرة ضربت النادي، ليحط زيدان الرحال في فريق ميتلاند الذي يعد واحدا من أشهر وأكبر الأندية في الدنمارك، مقابل 400 ألف يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت".

لعب زيدان لأندية ألمانية عديدة مثل فيردر بريمن، وماينز وهامبورج، وبوروسيا دورتموند، ونجح فى الحصول على بطولة البوندسليجا (الدوري الألماني) مع بروسيا دورتموند في موسم 2010–2011 كما حصد كأس الدوري الألماني عام 2006.

حصل محمد زيدان على لقب هداف دوري السوبر الدنماركي: (2003–2004) مع نادي ميدتييلاند، كما حصل على لقب أفضل لاعب في دوري السوبر الدنماركي: (2003–2004)، (2004–2005) مع نادي ميدتييلاند ، واختير في الـ11 لاعبا لفريق كأس الأمم الأفريقية 2010.

منتخب مصر

محمد زيدان هو أحد لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب مصر، جيل الكابتن حسن شحاتة، وهو أحد المصريين الذين احترفوا في أوروبا ولعبوا للعديد من الأندية الكبيرة هُناك، وكان زيدان من أبرز المواهب المصرية في مركز المهاجم قبل اعتزاله الساحرة المستديرة.

لعب زيدان للمنتخب المصري 44 مباراة سجل خلالها 13 هدفا، ونجح محمد زيدان في تحقيق بطولة كأس أمم أفريقيا برفقة منتخب مصر مرتين عامي 2008 و 2010، حيث كان أحد أهم لاعبي الفراعنة في البطولة القارية.

وفي كأس القارات عام 2009، قدم زيدان أداءً فنيا عظيما، وسجل هدفين في مرمى البرازيل من أصل 3 للفراعنة .

واعتزل محمد زيدان كرة القدم موسم 2015/2016، عندما كان لاعبًا في صفوف الإنتاج الحربي، بعد تجربة قصيرة مع بني ياس الإماراتي.