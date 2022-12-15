شكرا لقرائتكم خبر عن حمودي وإسلام صلاح يشكوان المصرى لاتحاد الكرة بسبب مستحقاتهما المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم الثنائى أحمد حمودي وإسلام صلاح لاعبا النادي المصري السابقين بشكوي لاتحاد الكرة ضد النادي البورسعيدي للحصول على مستحقاتهما المتأخرة.

وطلب الثنائي في الشكوي الحصول على نسبة ال25% الأخيرة في العقد بجانب مكافآت بعض المباريات.

من ناحية أخرى، أتم مجلس إدارة النادي النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي والذي يقوده حسام حسن.

ويعاون حسام حسن كل من ابراهيم حسن مديرًا للكرة بالإضافة إلى طارق سليمان، طارق الصاوي ، الكابتن شريف خليل ، سعفان الصغير ، وليد بدر ،الدكتور محمد عنان ، واسلام جمال.