شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد القاهرة يستضيف مباريات منتخب الشباب في بطولة أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، ستاد القاهرة لاستضافة مباريات الفراعنة في بطولة أمم افريقيا للشباب التي تحتضنها مصر في فبراير ومارس المقبلين.

وتقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا علي 3 ملاعب القاهرة والاسكندرية وهيئة قناة السويس.

واكتمل عقد المنتخبات الأفريقية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، بتأهل منتخبي وسط أفريقيا وجمهورية الكونغو.

وتقام البطولة في مصر خلال شهر فبراير المقبل ، بمشاركة 12منتخبا هم نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - اوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.

وتقام مراسم قرعة البطولة في مصر يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري.