الامارات | هوجارد يعود للدفاع عن لقب بطولة رأس الخيمة للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدافع الدنماركي نيكولاي هوجارد عن لقبه في بطولة رأس الخيمة عندما تعود البطولة إلى نادي الحمرا للغولف في رأس الخيمة من 2-5 فبراير 2023. واقتحم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً المنافسات ليحصد لقبه الثاني في جولة دي بي ورلد في بطولة الموسم الماضي، عندما أنهى المنافسات متقدماً بأربع ضربات عن الإنجليزي جوردان سميث، بعدما سجل أربع ضربات تحت المعدل (68 ضربة) في الجولة الختامية على الملعب الذي صممه بيتر هارادين.

وضع سميث ضغطاً على هوجارد في الجولة الأخيرة عندما تقدم عليه بفارق ضربين قبل ست حفر على نهاية المنافسات، لكن الدنماركي حافظ على رباطة جأشه وسجل ثلاث مرات بيردي ومرة واحدة إيجل ليعود محققاً الفوز بفارق أربع ضربات في الختام، والذي كان فوزه الثاني في عشر بطولات.

وستكون هذه البطولة الأخيرة من سلسلة أحداث "الشرق الأوسط سوينج"، التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية العام المقبل، بعد بطولة هيرو كاب، التي تقام بنظام الفرق الجديد، وبطولتي أبوظبي إتش إس بي سي، ودبي ديزرت كلاسيك، وهما أول حدثين من سلسلة رولكس لموسم 2023.