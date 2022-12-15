الامارات | منتخب الدراجات يستعد للبطولة العربية في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل منتخب الدراجات معسكره الداخلي في الفجيرة من أجل خوض منافسات البطولة العربية المجمعة التي تبدأ منافساتها رسمياً 18 الجاري، بمشاركة 17 دولة وأكثر من 400 لاعب ومدرب وإداري. ويبحث المنتخب من خلالها المنافسة للحصول على نقاط إضافية من أجل الصعود إلى أولمبياد باريس 2024.

ويضم معسكر المنتخب كلا من كابتن الفريق يوسف ميرزا وتواجد أعضاء المنتخب أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف معيوف، وليد النقبي، عبدالله جاسم وعلي الحساني وشريف عبدالله مساعد مدرب.

وقال قائد المنتخب يوسف ميرزا في تصريح صحافي إنهم حرصوا طوال الفترة الماضية على التدريب بشكل يومي قبل انطلاق البطولة العربية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وهي الهدف الرئيس للمنتخب للحصول على مزيد من النقاط خلال العام الحالي.