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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقام مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 دون منافسات كأس العالم بقطر، لكن من المقرر أن تعود عجلة الدوري السعودي للدوران.

جدول مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022

ويستأنف دوري "روشن" السعودي للمحترفين اليوم الخميس، بعد توقف استمر 60 يومًا، لمشاركة المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022.

وكانت فرق دوري روشن السعودي بدأت الاستعداد لاستئناف المسابقة منذ وقت مبكر، خاصة بعد أن اكتملت صفوف غالبيتها برجوع الدوليين، باستثناء اتحاد جدة والوحدة.

في المقابل، سيتم استئناف مباريات الجولة السابعة في مسابقة الدوري المصري، حيث يشهد اليوم الخميس إقامة 4 مباريات قوية وتَعِد بالتشويق والإثارة.



يلتقي فريق ضمك صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، مع الاتفاق عاشر الترتيب برصيد 9 نقاط.

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 2) اتش دي.

يأتي لقاء الخليج والفيحاء في صراع الهبوط، حيث يحتل الخليج المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، وخلفه الفيحاء برصيد نقطتين في المركز قبل الأخير.

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 2) اتش دي.



يواجه فريق التعاون صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة، مع نظيره العدالة ثالث عشر الترتيب برصيد 4 نقاط.

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 2) اتش دي.



يلعب فريق أسوان أمام سيراميكا ويبحث فريق الجنوب عن الانتصار الثالث على التوالي، أما سيراميكا فيريد الفوز الثاني على التوالي.

يقام اللقاء في تمام الساعة 2:45 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:45 بتوقيت مكة المكرمة، 4:45 بتوقيت أبوظبي عبر شاشة أون تايم سبورتس.

يحل فريق سموحة صاحب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري ضيفًا على نظيره الداخلية مُتذيل الترتيب.

يقام اللقاء ضمن مباريات الدوري المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبوظبي عبر شاشة أون تايم سبورتس.

يلعب فريق الاتحاد صاحب المركز السادس برصيد 9 نقاط مع نظيره فاركو سابع الترتيب برصيد 7 نقاط.

يقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبوظبي عبر شاشة أون تايم سبورتس.

يلتقي فريق المقاولون الذي يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط مع إنبي الذي يملك 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

يقام اللقاء ضمن مباريات الدوري المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت أبوظبي عبر شاشة أون تايم سبورتس.



أنهى منتخب فرنسا أحلام المغرب في التأهل إلى نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه عليه بهدفين دون رد، في الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان منتخب المغرب حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه على البرتغال 1-0 في ربع النهائي، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل لتلك المرحلة من البطولة.

وخلال المباراة التي أقيمت على استاد البيت، تقدم منتخب فرنسا بهدف مبكر عبر مدافعه ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة، أنهى به الشوط الأول متقدما.

وبدا الإرهاق واضحا على نجوم المغرب في الشوط الأول، وأصيب قائده رومان سايس واضطر لمغادرة المباراة مبكرا، في ضربة قوية لأسود الأطلس.

ورغم ذلك، دخل منتخب المغرب الشوط الثاني بكل شراسة بغية مواصلة الحلم وإدراك التعادل، وأهدار لاعبوه عدة فرص محققة للتسجيل، كانت تنقصها اللمسة الأخيرة.

ونجح لاعبو فرنسا في امتصاص حماس نجوم المغرب، وفرض إيقاعهم بشكل تدريجي على مجريات اللعب، حتى نجح كيليان مبابي في إهداء كرة لزميله راندال كولو مواني سجل منها هدف الديوك الثاني في الدقيقة 79.

وحاول أسود الأطلس تعديل النتيجة فيما تبقى من أحداث المباراة، لكن الفرنسيين نجحوا في الخروج بالمباراة لبر الأمان ليتأهلوا للنهائي للنسخة الثانية على التعادل.

وضرب منتخب فرنسا موعدا مع الأرجنتين التي تأهلت في وقت سابق (الثلاثاء) على حساب كرواتيا بالفوز 3-0، بحثا عن اللقب الثالث في تاريخها.

بينما سيبحث المنتخب المغربي عن تحقيق إنجاز جديد، عندما يواجه كرواتيا مجددا على المركز الثالث يوم السبت المقبل، من أجل حصد الميدالية البرونزية في البطولة.

شاهد فيديو أهداف وملخص مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022