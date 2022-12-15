الامارات | مبابي يوجه رسالة مؤثرة إلى حكيمي عقب فوز فرنسا على المغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي رسالة مؤثرة إلى زميله في باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي عقب فوز "الديوك" على "أسود الأطلس" في نصف نهائي كأس العالم 2022.



ونشر مبابي على حسابه في "تويتر" مواسياً حكيمي قائلاً: "لا تحزن يا أخي، الجميع فخورون بما قدمتوه، لقد صنعتم التاريخ".



ويرتبط مبابي بعلاقة صداقة قوية مع حكيمي توطدت بشكل أكبر في باريس سان جيرمان، بينما واصل الثنائي خطف الأنظار خلال كأس العالم بزيارة اللاعب الفرنسي لمعسكر منتخب المغرب أثناء البطولة، ودعمه حكيمي في مباراة إسبانيا في ربع النهائي.