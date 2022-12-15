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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مواجهات فرنسا والأرجنتين قبل نهائي كأس العالم قطر 2022، ليست بالكثيرة، وسنتعرف على تفاصيلها في السطور التالية.

تعرف على تاريخ مواجهات فرنسا والأرجنتين قبل نهائي كأس العالم قطر 2022

ضرب منتخبا فرنسا والأرجنتين موعدًا مرتقبًا في نهائي كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي منتخبا فرنسا والأرجنتين، الأحد المقبل 15 ديسمبر/ كانون الأول على أرضية ملعب لوسيل.

وتنطلق صافرة مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءً بتوقيت المغرب، الثالثة مساءً بتوقيت جرينيتش العالمي.

وقبل اللقاء المرتقب بين فرنسا والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، نستعرض معكم تاريخ مواجهات الفريقين.

تاريخ مواجهات فرنسا والأرجنتين قبل نهائي كأس العالم قطر 2022، هو 5 مباريات، 3 منها جاءت في المونديال.

وفاز منتخب الأرجنتين على منتخب فرنسا خلال الـ5 مواجهات السابقة في 4 مباريات، وتفوقت "الديوك" في مباراة واحدة.

أول مواجهة جمعت بين منتخبي فرنسا والأرجنتين كانت عام 1930، وفاز منتخب الأرجنتين بهدف عن طريق لويس مانتي في الدقيقة 81.

في المباراة الثانية بينهما بمونديال الأرجنتين عام 1978، كرر منتخب التانجو فوزه بهدفين مقابل هدف واحد.

بعد مرور 30 عاما التقى المنتخبان في لقاء ودي عام 2007، وانتصر منتخب الأرجنتين بهدف دون رد بتوقيع خافير سافيولا، وفي لقاء ودي آخر بعد عامين فاز رفقاء ليونيل ميسي بهدفين دون مقابل، من توقيع جوتيريز وليو.

أول فوز لمنتخب فرنسا على الأرجنتين، كان في النسخة الماضية في مونديال روسيا 2918، وتمكنت "الديوك" من العبور لدور الثمانية بعد تحقيق الانتصار بنتيجة 4-3.

وسجل وقتها لمنتخب فرنسا كل من أنطوان جريزمان وبافارد وكيليان مبابي "هدفين"، بينما سجل للأرجنتين سيرجيو أجويرو وآنخيل دي ماريا وجابريل ميركادو، وتأهل منتخب فرنسا وواصل المشور حتى التتويج باللقب.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب فرنسا توج باللقب سابقا مرتين عامي 1998 و2018، بالتساوي مع الأرجنتين بطلة نسختي 1978 و1986.

أنهى منتخب فرنسا أحلام المغرب في التأهل إلى نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه عليه بهدفين دون رد، في الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان منتخب المغرب حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه على البرتغال 1-0 في ربع النهائي، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل لتلك المرحلة من البطولة.

وخلال المباراة التي أقيمت على استاد البيت، تقدم منتخب فرنسا بهدف مبكر عبر مدافعه ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة، أنهى به الشوط الأول متقدما.

وبدا الإرهاق واضحا على نجوم المغرب في الشوط الأول، وأصيب قائده رومان سايس واضطر لمغادرة المباراة مبكرا، في ضربة قوية لأسود الأطلس.

ورغم ذلك، دخل منتخب المغرب الشوط الثاني بكل شراسة بغية مواصلة الحلم وإدراك التعادل، وأهدار لاعبوه عدة فرص محققة للتسجيل، كانت تنقصها اللمسة الأخيرة.

ونجح لاعبو فرنسا في امتصاص حماس نجوم المغرب، وفرض إيقاعهم بشكل تدريجي على مجريات اللعب، حتى نجح كيليان مبابي في إهداء كرة لزميله راندال كولو مواني سجل منها هدف الديوك الثاني في الدقيقة 79.

وحاول أسود الأطلس تعديل النتيجة فيما تبقى من أحداث المباراة، لكن الفرنسيين نجحوا في الخروج بالمباراة لبر الأمان ليتأهلوا للنهائي للنسخة الثانية على التعادل.

وضرب منتخب فرنسا موعدا مع الأرجنتين التي تأهلت في وقت سابق (الثلاثاء) على حساب كرواتيا بالفوز 3-0، بحثا عن اللقب الثالث في تاريخها.

بينما سيبحث المنتخب المغربي عن تحقيق إنجاز جديد، عندما يواجه كرواتيا مجددا على المركز الثالث يوم السبت المقبل، من أجل حصد الميدالية البرونزية في البطولة.

شاهد فيديو أهداف وملخص مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022