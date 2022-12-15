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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقترب الحلم، وأصبح موعد نهائي كأس العالم قطر 2022 وشيكًا.

لا يتبقى سوى يومين فقط على نهائي كأس العالم قطر 2022، المباراة التي ينتظرها الجميع عن كثب.

وبلغ منتخبا فرنسا والأرجنتين، المباراة النهائية في كأس العالم قطر 2022.

ما هو موعد نهائي كأس العالم قطر 2022؟



ولم يخسر منتخب الأرجنتين في مشواره في البطولة سوى المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السعودي بنتيجة 1-2، لينتفض بعدها ويحقق الفوز على المكسيك وبولندا بدور المجموعات، ثم انتصر على أستراليا في ثمن النهائي.

وبعدها فاز منتخب "التانجو" على هولندا بركلات الترجيح في ربع النهائي، وأخيرًا حقق فوزا عريضا على منتخب كرواتيا بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، منتخب فرنسا الذي يمتلك عديد النجوم في مختلف مراكز تشكيلته، كان يخوض بعض مبارياته في المونديال وكأنها نزهة، ولم يخسر سوى آخر مباراة في دور المجموعات أمام منتخب تونس، بعدما حسم صعوده لدور الـ16 متصدرًا لمجموعته.

وحقق الفوز بنتيجة 4-1 على أستراليا في افتتاح البطولة، وفي ثاني مبارياته حقق الفوز على الدنمارك 2-1، قبل خسارة غير متوقعة أمام تونس (1-0).

وفي دور الـ16 تخطى منتخب فرنسا عقبة بولندا بنتيجة 3-1، ليواجه منتخب إنجلترا في ربع النهائي وينتصر عليه 2-1، وفي نصف النهائي انتصر على منتخب المغرب 2-0.

موعد نهائي كأس العالم قطر 2022، هو الأحد 18 ديسمبر/ كانون أول القادم، على ملعب استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق صافرة مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءً بتوقيت المغرب، الثالثة مساءً بتوقيت جرينيتش العالمي.

نهائي كأس العالم قطر 2022، سيكون بين منتخبي فرنسا حامل لقب النسخة الماضية، والأرجنتين وصيف مونديال 2014.

وقبل مباراة النهائي في كأس العالم قطر 2022، التقى منتخب الأرجنتين مع نظيره الفرنسي في 5 مواجهات منها 3 في كأس العالم، شهدت تفوق "التانجو" في 4 مباريات مقابل انتصار وحيد للفريق الأوروبي.

ويبحث كلا المنتخبين عن لقبه الثالث، حيث أن كل منهما لدية لقبين في البطولة الأعظم في تاريخ اللعبة.



مواجهات فرنسا والأرجنتين قبل نهائي كأس العالم قطر 2022، ليست بالكثيرة، وسنتعرف على تفاصيلها في السطور التالية.

ضرب منتخبا فرنسا والأرجنتين موعدًا مرتقبًا في نهائي كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي منتخبا فرنسا والأرجنتين، الأحد المقبل 15 ديسمبر/ كانون الأول على أرضية ملعب لوسيل.

وتنطلق صافرة مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءً بتوقيت المغرب، الثالثة مساءً بتوقيت جرينيتش العالمي.

وقبل اللقاء المرتقب بين فرنسا والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، نستعرض معكم تاريخ مواجهات الفريقين.

تاريخ مواجهات فرنسا والأرجنتين قبل نهائي كأس العالم قطر 2022، هو 5 مباريات، 3 منها جاءت في المونديال.

وفاز منتخب الأرجنتين على منتخب فرنسا خلال الـ5 مواجهات السابقة في 4 مباريات، وتفوقت "الديوك" في مباراة واحدة.

أول مواجهة جمعت بين منتخبي فرنسا والأرجنتين كانت عام 1930، وفاز منتخب الأرجنتين بهدف عن طريق لويس مانتي في الدقيقة 81.

في المباراة الثانية بينهما بمونديال الأرجنتين عام 1978، كرر منتخب التانجو فوزه بهدفين مقابل هدف واحد.

بعد مرور 30 عاما التقى المنتخبان في لقاء ودي عام 2007، وانتصر منتخب الأرجنتين بهدف دون رد بتوقيع خافير سافيولا، وفي لقاء ودي آخر بعد عامين فاز رفقاء ليونيل ميسي بهدفين دون مقابل، من توقيع جوتيريز وليو.

أول فوز لمنتخب فرنسا على الأرجنتين، كان في النسخة الماضية في مونديال روسيا 2918، وتمكنت "الديوك" من العبور لدور الثمانية بعد تحقيق الانتصار بنتيجة 4-3.

وسجل وقتها لمنتخب فرنسا كل من أنطوان جريزمان وبافارد وكيليان مبابي "هدفين"، بينما سجل للأرجنتين سيرجيو أجويرو وآنخيل دي ماريا وجابريل ميركادو، وتأهل منتخب فرنسا وواصل المشور حتى التتويج باللقب.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب فرنسا توج باللقب سابقا مرتين عامي 1998 و2018، بالتساوي مع الأرجنتين بطلة نسختي 1978 و1986.