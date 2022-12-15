شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعالج نقص التركيز للاعبى الأهلى قبل مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصحيح أخطاء غياب التركيز عن لاعبيه، والتي ظهرت مؤخرا في مباراته ضد الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري، رغم الفوز بثلاثية نظيفة في هذه المباراة.

وخرج مارسيل كولر غير راضٍ عن الأداء في مباراة زعيم الثغر رغم الفوز بنتيجة مطمئنة، حيث انتقد افتقاد لاعبيه للتركيز خلال المباراة رغم التنبيه عليهم قبل بداية المباراة وبين الشوطين، لكن بدون جدوى.

كولر لجأ إلى حلول من أجل تصحيح أزمة غياب التركيز عن لاعبيه، بداية من شرح الأخطاء فى محاضرة بالفيديو يوم الثلاثاء الماضى، وأجبر جميع اللاعبين على مشاهدة المباراة من أجل التوقف على الأخطاء التى ارتكبوها خلال هذه المواجهة، وكان سببها تراجع الأداء وعدم تقديم الفريق الأحمر كرة ممتعة.

كما ألغى كولر الإجازة التي كان مقررا أن يحصل عليها اللاعبون أمس الأربعاء، كما هو متبع في برنامج التحضير قبل كل مباراة والتي تشمل خوض مران بشكل طبيعي ثاني يوم المباراة، ثم الحصول على راحة 24 ساعة، قبل استئناف التدريبات الجماعية من أجل التحضير للمباراة التالية، بسبب شكوى اللاعبين من فقدان التركيز.

كما يحرص كولر على معالجة أخطاء لاعبي الأهلي وغياب التركيز من خلال عقد محاضرات نظرية مع اللاعبين، بخلاف الجلسات الخاصة مع كل لاعب على حدة من أجل معالجة هذه الأزمة في صفوف الفريق الأحمر.