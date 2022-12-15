شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الأهلى تنتعش بربع مليون دولار من مشاركة بدر بانون فى مونديال قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب خزينة النادى الأهلى الانتعاش بمبلغ مالى كبير من نظير مشاركة لاعبه السابق المغربى بدر بانون مدافع منتخب أسود الأطلس بعد وصوله إلى يومه قبل الأخير فى بطولة كأس العالم عقب خسارة مباراة الدور قبل النهائى أمام فرنسا والانتقال للعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع منتخب كرواتيا يوم السبت المقبل.

وتقضى لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بحصول كل ناد على 10 آلاف دولار مقابل كل يوم يقضيه اللاعب فى معسكر منتخب بلاده خلال مشاركته فى كأس العالم، بداية من 14 نوفمبر حتى نهاية مشواره بالبطولة.

ويتم تطبيق هذه اللائحة على النادى الذى مثله اللاعب في آخر عامين بحسب المدة التى قضاها، ما يعنى استفادة الأهلى من تمثيل بدر بانون للمغرب فى مونديال قطر، رغم رحيله عن الفريق الأحمر مطلع الموسم الحالى إلى نادى قطر القطرى، حيث سيكون للأهلى النصيب الأكبر من مكافأة فيفا بعدما قضى أكثر من عام فى صفوف القلعة الحمراء قبل الرحيل إلى قطر.

ووفقا للائحة فيفا، فإن بدر بانون سيبقى على الأقل مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 حتى يوم 17 ديسمبر الجارى، تاريخ مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبحساب تلك المدة، فإن بانون سيبقى على الأقل فى كأس العالم 2022 لمدة 33 يوما، ما يعنى أن مكافأة مشاركته ستكون 330 ألف دولار، وإذا ذهبت المكافأة كاملة إلى الناديين، سيحصل الأهلى على 75% من قيمتها باعتبار أن المدة الأطول للاعب فى آخر عامين قضاها فى صفوف القلعة الحمراء، لاسيما أنه بقى مع الفريق الأحمر لنحو موسم ونصف، وقد تصل مكافأة الأهلى من مشاركة بانون فى المونديال إلى 250 ألف دولار.