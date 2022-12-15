شكرا لقرائتكم خبر عن 13 يناير.. انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكاراتيه موعد انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، حيث تقرر إقامتها يومى 13 و14 يناير المقبلين بصالة استاد القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة الدورى العالمى خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير المقبل بصالة استاد القاهرة أيضا.

ويضم لوجو البطولة الأهرامات وأبو الهول، بالإضافة إلى رسوم فرعونية، وكذلك صور للاعبى كاراتيه، وأتاح اتحاد الكاراتيه الفرصة للجماهير لحضور منافسات بطولة الدورى العالمى مجانا.

واعتلى منتخب الكاراتيه قمة الترتيب العام للبطولة الأفريقية التى أقيمت بجنوب أفريقيا، بعد أن وصل رصيد المنتخب إلى 30 ميدالية متنوعة، الميداليات مقسمة إلى 18 ذهبية، و5 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات.