شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى فى موقعة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عن الأهلى أكثر من لاعب عن صفوف الأهلى فى مباراته غدا الجمعة ضد فيوتشر ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، لظروف الإصابة التى تعرض لها أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية.

ويغيب عن الأهلى كل من طاهر محمد طاهر وبيرسى تاو للإصابة وعمار حمدى بسبب عدم الجاهزية الفنية، فيما يستمر غياب محمد محمود وزياد طارق ومصطفى سعد لأسباب فنية، بينما لم يتحدد موقف أيمن أشرف من دخول قائمة مبارة فيوتشر غدا.

وتعرض بيرسى تاو للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الاتحاد السكندرى، بينما اشتكى طاهر طاهر من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 18 نقطة جمعهم من الفوز فى 6 انتصارات على كل من الإسماعيلى وأسوان والداخلية وطلائع الجيش وغزل المحلة والاتحاد السكندرى.