شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد المؤتمر الصحفى لمستر أولمبيا مساء اليوم بلاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد، مساء اليوم، المؤتمر الصحفى لبطولة مستر أولمبيا فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة بمشاركة منظمى البطولة.

ويشارك فى البطولة عدد من اللاعبين المصريين وهم بيج رامى، محمد إمبابى، محمد شعبان، أحمد الحلوانى ومحمد العظيم وأحمد شكرى، بينما انسحب حسن مصطفى لظروف صحية.

ومن المقرر أن يبدأ بيج رامى منافساته مساء الجمعة فى السابعة مساء بالتحكيم السرى، بينما تقام النهائيات للوزن المفتوحة الذى يلعب فيه فى الخامسة من صباح الأحد.

يذكر أن بيج رامى فاز وتوج بالساندو ومستر أولمبيا مرتان متتاليين فى آخر نسختين كأول عربى يتوج باللقب مرتين وأول مصرى يتوج بلقب أولمبيا.