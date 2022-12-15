شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. سارة سمير "بطلة المنصات" .. فتاة من حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستطاعت بطلة رفع الأثقال سارة سمير أن تثبت يوما بعد يوم إمكانياتها فى عالم الحديد بعدما إستطاعت العودة للمنصة العالمية مجددا بحصد 3 ذهبيات فى وزن 76 كجم ببطولة العالم بكولومبيا .

ورفعت سارة سمير رصيدها إلى سبعة ميداليات منهم أربعة ميداليات ذهبية و ثلاثة ميداليات فضية في نسخ بطولات العالم للكبار التي شاركت بها حتي الآن، لتؤكد صدارتها كأول امرأة مصرية و عربية وإفريقية في رفع الاثقال تصل الي هذا العدد من الميداليات.

نجحت سارة سمير فى إستعادة بريقها فى السيطرة على الذهب سريعا بعد فترة صعبة مرت على اللعبة بسبب الإيقاف الدولى بسبب المنشطات ، إلا أنها لاعبة تمتلك موهبة قوية فى عالم الوقوف على منصات التتويج .

و اختارت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال التى أقيمت فى مصر أكتوبر الماضى ، البطلة العالمية سارة سمير للفوز بلقب أفضل لاعبة في البطولة التي اسدل الستار علي منافستها في الصالة المغطاه لاستاد القاهرة.

واستطاعت سارة تحطيم ثلاث أرقام أفريقية وسجلت أرقامًا جديدة باسم مصر بعدما نجحت في خطف ثلاث ميداليات ذهبية واعتلت منصات التتويج.

ويرصد الخليج 365 لقطات للبطلة سارة سمير فى الصور التالية :