شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلى في العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجنوب إفريقى بيرسى تاو نجم النادى الاهلى اليوم الخميس تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية الذى تعرض له في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري، والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ووضع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى برنامجا تأهيليا لتاو تمهيداً لعودته للتدريبات الجماعية.

وشارك بيرسى تاو في مركز المهاجم بمباراتى غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري، ونجح فى تسجيل هدفين بواقع هدف في كل مباراة ليقود المارد الأحمر للاحتفاظ بالعلامة الكاملة على عرش أندية الدوري المصري.

ويرى كولر أن بيرسى تاو يتمتع بإمكانيات متميزة تدفعه للتألق في مركز رأس الحربة الذى عانى طوال الفترة الماضية من تراجع أداء الثلاثى محمد شريف وحسام حسن وشادى حسين، قبل أن يجد المدرب السويسرى ضالته في النجم الجنوب إفريقى.

وإجمالا شارك بيرسى تاو في 38 مباراة مع الاهلى بإجمالى 2415 دقيقة لعب سجل خلالها عشرة أهداف وصنع ستة أخرى.