شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يصطدم اليوم بسموحة تحت شعار "لا بديل عن الفوز" بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الداخلية فى الخامسة مساء اليوم الخميس، بفريق سموحة على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منحفضة، حيث سقط الداخلية أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل سموحة مع المقاولون العرب سلبيا فى نفس الجولة.

ويبحث رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الداخلية، عن تحقيق أول فوز له فى بطولة الدورى هذا الموسم ووقف سلسلة النتائج السيئة خشية الإقالة من منصبه، وطالب شحاتة اللاعبين بضرورة التركيز أمام مرمى المنافسين وترجمة الهجمات إلى أهداف لحصد النقاط الثلاثة.

ويحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد نقطتين حيث تعادل فى مباراتين خسر 4 مواجهات ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلوا 10 أهداف.

فى المقابل، عكف طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام المقاولون، وطالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى المنافسين وتسجيل الأهداف، خاصة أن الفريق يعانى من عقم تهديفى حيث لم يسجل الفريق سوى 3 أهداف فقط.

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط جمعها من 6 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر لقاءين.