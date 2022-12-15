الامارات | الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022.. موعد المباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار على كأس العالم قطر 2022 بمواجهة من العيار الثقيل تجمع الأسطورة ميسي مع النجم الفرنسي كليان مبابي، في مباراة ستشهد حسم الكثير من الأمور منها لقب كأس العالم الذي حارب من أجله 32 دولة منذ ما يقارب من 30 يوماً، إضافة إلى حسم لقب هداف البطولة إضافة إلى ترتيب صناع الهداف والعديد من الأمور الأخرى التي وصل إليها منتخبي الأرجنتين وفرنسا في نهائي العرس الكروي العالمي.

ونجحت الأرجنتين في تخطي عقبة كرواتيا بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي ليصل إلى نهاية مشوار البطولة، وفي المباراة الثانية نجح حامل لقب كأس العالم المنتخب الفرنسي، في حسم البطاقة الثانية للتأهل بالوصول إلى المباراة النهائية على حساب المغرب بهدفين دون مقابل في مباراة الأمس، ليتقابل الفائزين على لقب البطولة بينما يتقابل الفريقين الخاسرين يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا.

ويتساوة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع كليان مبابي في صدارة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف وهو اللقب الذي قد يحسم أيضاً في المباراة النهائية ويتم فك الشراكة، وينافس اللاعبين برصيد 4 أهداف كلا من الفرنسي أوليفييه جيرو والأرجنتيني خوليان ألفاريس.

ويذكر أن منتخب فرنسا كان قد أخرج الأرجنتين في كأس العالم روسيا 2018 من دور الـ 16 وهو ما يعني وجود لقاء ثأري يجمع المنتخبين بعد خسارة قاسية لرفاق ميسي بنتيجة 4-3 في المونديال الماضي.

ويسدل الستار على البطولة بإقامة المباراة النهائية والتي ستكون يوم الأحد المقبل الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات بين الأرجنتين وفرنسا وهي المباراة التي سيشهدها استاد لوسيل في الدوحة، ليسدل الستار بنجاح وامتياز على كأس العالم قطر التي انتظرها العالم على مدار 11 عاماً.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث بتوقيت الإمارات

كرواتيا – المغرب

السبت – 17-12-2022

الساعة 19:00 مساء

استاد خليفة الدولي

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا بتوقيت الإمارات

الأرجنتين – فرنسا

الأحد 18-12-2022

الساعة 19:00 مساء

استاد لوسيل