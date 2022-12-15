الامارات | ياسين بونو أمل بايرن ميونخ لتعويض نوير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن بايرن ميونخ يأمل في التعاقد مع حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأوضحت: "المستوى المميز الذي يقدمه بونو مع المغرب في كأس العالم، جذب اهتمام مسؤولي بايرن الذين يبحثون عن حارس مرمى في الشتاء".



وأضافت: "إصابة الحارس الأساسي مانويل نوير وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم، يجعل بونو أبرز الأسماء المفضلة لتعويض غياب نوير".



ويعد بونو من أبرز حراس المرمى في كأس العالم 2022، إذ يرتبط الدولي المغربي بعقد مع إشبيلية الإسباني حتى يونيو 2025.