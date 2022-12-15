الامارات | مفاجأة.. كريم بنزيما يحصل على الضوء الأخضر لخوض نهائي المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النجم الفرنسي كريم بنزيما حصل على الضوء الأخضر للمشاركة مع فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 الأحد المقبل.



وأوضحت أنه رغم غياب بنزيما منذ بداية البطولة واستبعاده مع "الديوك" ولكن تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الفخذ تجعله متاحاً للمدرب ديديه ديشامب للمشاركة في النهائي.



وأشارت إلى أن ديشامب عقب فوز فرنسا على المغرب في نصف النهائي، رفض الإجابة على السؤال الخاص بإمكانية ضم بنزيما إلى قائمة "الديوك" أمام الأرجنتين، وطلب الانتقال إلى السؤال التالي.