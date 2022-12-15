شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع ملامح خطة الزمالك أمام البنك الأهلى فى البروفة الأخيرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك خطة مواجهة البنك الأهلى ليلة اليوم الخميس، حيث حفظ "البروفيسور" تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين وطالبهم بتنفيذها داخل الملعب من أجل حصد نقاط المباراة مؤكداً لهم على صعوبة المواجهة التي تتطلب من الجميع الحفاظ على تركيزهم حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وطالب فيريرا من لاعبيه ضرورة التركيز في مباراة البنك لأهلى واستغلال أنصاف الفرص بالشكل الأمثل وعدم التهاون أمام مرمى الخصم وترك الاستحواذ لهم من أجل مواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

ووعد لاعبو الزمالك مديرهم الفني البرتغالى فيريرا ببذل أقصى جهد في مباراة البنك الأهلى من أجل الفوز واقتناص نقاط المباراة خصوصاً أن المباراة تعد صعبة للغاية في ظل تواجد حلمى طولان على رأس القيادة الفنية لفريق البنك.