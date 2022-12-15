شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستضيف إنبى اليوم بحثا عن الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق إنبى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

يدخل المقاولون المباراة بعد التعادل السلبى مع سموحة فى الجولة الماضية، فيما تعادل إنبى مع حرس الحدود سلبيا أيضا فى نفس الجولة.

وطالب شوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، اللاعبين بضرورة العودة لسكة الانتصارات بعد السقوط أمام بيراميدز والتعادل مع سموحة، وشدد على ضرورة التركيز على تضييق المساحات أمام رفيق كابو مهاجم إنبى، وترجمة الفرص لأهداف.

يحتل فريق المقاولون العرب المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط جمعها من 6 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر لقاء وحيد، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلوا 4 أهداف.

فى المقابل، يسعى أحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى لفريق إنبى، إلى تحقيق الفوز الثانى والثلاث نقاط، وشدد على ضرورة إغلاق المساحات أمام لاعبى المقاولون، وطالب مهاجميه بضرورة استغلال كل الفرص لتحقيق الفوز والثلاث نقاط للتقدم أكثر فى جدول الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط جمعها من 6 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلوا 8 أهداف.