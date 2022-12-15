شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم الليلة استعداداته لمواجهة فيوتشر ويدخل معسكرا مغلقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الخميس استعداداته لمواجهة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة على ستاد الاهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة، ويغيب عن الأهلى في مباراة فيوتشر كل من طاهر محمد طاهر وعمار حمدى وبيرسى تاو للإصابة.

وعكف كولر على دراسة فريق فيوتشر من أجل معرفة طريقة لعب المنافس وأسلوبه في الاستحواذ على الكرة واختراق صفوف الخصم وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه من خلال مشاهدة عدد كافي من مباريات فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري، من أجل التوقف على أسلوب لعب علي ماهر مع فريقه وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في الاختراق والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، للاعتماد عليها في بناء خطة مباراة الجمعة المقبل.

ويحلَّق الأهلي في قمة جدول ترتيب الدوري المصري الذي يسعى لاستعادة لقبه الذي غاب عنه في الموسمين الماضيين.