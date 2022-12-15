شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات قوية فى القسم الثانى اليوم بالمجموعات الثلاثة.. 6 مواجهات بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، 7 مباريات قوية فى إطار الجولة العاشرة من القسم الثانى، 6 مباريات فى مجموعة الصعيد بين شبان قنا مع كيما أسوان، النصر للتعدين مع الألومنيوم، تليفونات بنى سويف مع المقاصة، أسمنت أسيوط مع المدينة المنورة، طامية مع لافيينا، الجونة مع المنيا، ومباراة فى القاهرة بين المصرية للاتصالات والإنتاج الحربى.

يحل فريق مصر المقاصة صاحب المركز الثانى ضيفا ثقيلا على فريق تليفونات بنى سويف القابع فى المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، فى مباراة سهلة نسبيا للفريق الفيومي الذى يسعى لتضييق الخناق على بترول أسيوط صاحب الصدارة برصيد 23 نقطة.

ويستضيف فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة، فريق المنيا بقيادة نبيل محمود رامبو فى أول مبارياته لانتزاع الفريق من المركز الخامس عشر برصيد 6 نقطة.

ويستقبل شبان قنا فريق كيما أسوان، والنصر للتعدين مع الألومنيوم، أسمنت أسيوط مع المدينة المنورة، طامية مع لافيينا فى نفس التوقيت.

وفى مجموعة القاهرة، يستضيف فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز الثانى برصيد 18 نقطة، فريق الإنتاج الحربى صاحب المركز العاشر برصيد 10 نقاط.