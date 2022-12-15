شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبحث عن الفوز الثالث بالدورى اليوم أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق أسوان فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الخميس، نظيره فريق سيراميكا على استاد أسوان الرياضى، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، حيث حقق أسوان الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما فاز سيراميكا على حرس الحدود فى نفس الجولة.

ويأمل أيمن الرمادى المدير الفنى لتماسيح النيل، فى مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على فاركو وسموحة، وطالب اللاعبين بضرورة الالتزام بالتعليمات والتركيز على استغلال كل الفرص من أجل مواصلة النتائج الرائعة.

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 6 نقاط من 6 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراتين وسقط فى 4 مواجهات، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبل 6 أهداف.

فى المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سيراميكا، إلى العودة بالثلاث نقاط ومواصلة الانتفاضة بعد النتائج السيئة التى وقع فيها الفريق، وحذر سامى اللاعبين من خطورة وانتفاضة فريق أسوان خاصة بعد تحقيقه فوزين متتاليين.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل و3 هزائم، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبل 9 أهداف.