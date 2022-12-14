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الامارات | موعد مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد ثالث كأس العالم قطر 2022

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد ثالث كأس العالم قطر 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب المغربي فرصة التواجد في نهائي كأس العالم 2022 عقب الخسارة أمام فرنسا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس العالم لينتهي حلم المنتخب المغربي في الوصول إلى المباراة النهائية ولكنه حسب احترام العالم.

ويبحث المنتخب المغربي عن انجاز جديد عندما يتقابل مع المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركز الثالث في مباراة مكررة بعد أن كانا قد تقابلا في أول مباراة بالمونديال وتعادلا سلبيا بدون أهداف، ليتكرر اللقاء مرة أخرى في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويتقابل الفريقين في استاد خليفة الدولي بالمباراة رقم 63 بالمونديال يوم السبت المقبل عند الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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