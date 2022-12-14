المغرب ضد فرنسا.. تقدم سريع للديوك في شوط أول مثير

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة المغرب وفرنسا بتقدم منتخب "الديوك" على "أسود الأطلس" بهدف نظيف، في المباراة التي تقام حالياً على ملعب "البيت"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وأحرز هدف المنتخب الفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

وبدأ منتخب المغرب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواد ياميق، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي

خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، حكيم زياش

خط الهجوم: يوسف النصيري، سفيان بوفال

فيما بدأ منتخب فرنسا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جول كوندي، رافائيل فاران، كوناتي، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فوفانا، أنطوان جريزمان

خط الهجوم:عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو