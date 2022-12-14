المغرب وفرنسا.. الديوك تتقدم سريعًا بهدف في الدقيقة الخامسة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم منتخب فرنسا على نظيره المغرب بالهدف الأول، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب "البيت"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

أحرز هدف المنتخب الفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقة 5 من بداية المباراة.

وبدأ منتخب المغرب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواد ياميق، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي

خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، حكيم زياش

خط الهجوم: يوسف النصيري، سفيان بوفال

فيما بدأ منتخب فرنسا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جول كوندي، رافائيل فاران، كوناتي، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فوفانا، أنطوان جريزمان

خط الهجوم:عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو