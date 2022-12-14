شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير " فتاة الذهب " فى رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت سارة سمير فى إستعادة بريقها فى السيطرة على الذهب سريعا بعد فترة صعبة مرت على اللعبة بسبب الإيقاف الدولى بسبب المنشطات ، إلا أنها لاعبة تمتلك موهبة قوية فى عالم الوقوف على منصات التتويج .

ونجحت مؤخرا سارة سمير فى حصد 3 ذهبيات فى بطولة العالم المقامة فى كولومبيا فى الخطف و الكلين و المجموع .

و اختارت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال التى أقيمت فى مصر أكتوبر الماضى ، البطلة العالمية سارة سمير للفوز بلقب أفضل لاعبة في البطولة التي اسدل الستار علي منافستها في الصالة المغطاه لاستاد القاهرة.

واستطاعت سارة تحطيم ثلاث أرقام أفريقية وسجلت أرقامًا جديدة باسم مصر بعدما نجحت في خطف ثلاث ميداليات ذهبية واعتلت منصات التتويج.

وخطفت نجمة منتخب مصر الانظار ونالت إشادات كبيرة من رئيس الاتحاد الدولي محمد جلود ورئيس الاتحاد الأفريقي خالد مهلهل بعد المستوي الرفيع الذي قدمته في منافسات البطولة واستحقت علي ذلك اختيار اللجنة المنظمة لها كأفضل لاعبة في افريقيا.