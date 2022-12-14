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جدول ترتيب الدورى المصرى .. الأهلى يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الأربعاء 14 / 12 / 2022 مباراة واحدة ضمن لقاءات الجولة السابعة من عمر البطولة حيث أستضاف فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش .

غزل المحلة يقفز للمركز الثانى فى الدورى بـ "ريمونتادا" قوية أمام الطلائع ويفوز 3-2

نجح فريق غزل المحلة في العودة بعد تأخره في الشوط الأول والفوز علي فريق طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي أقيمت على ستاد غزل المحلة في انطلاقة مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

 

غزل المحلة يقفز للمركز الثانى فى الدورى بـ

 

 

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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