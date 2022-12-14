شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مع التاريخ.. توقيت منافسات بيج رامى فى مستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتنطلق منافسات بطولة مستر اولمبيا لكمال الأجسام البطولة الأهم والاشهر على مستوى العالم والتى يشارك فيها عدد من اللاعبين المصريين ابرزهم بيج رامى.

يشارك فى مستر اولمبيا من مصر كل من بيج رامى ، محمد امبابى ، محمد شعبان، أحمد الحلواني ومحمد العظيم وأحمد شكرى، بينما انسحب حسن مصطفى لظروف صحية.

ومن المقرر ان يبدأ بيج رامى منافساته مساء الجمعة فى السابعة مساء بالتحكيم السرى، بينما تقام النهائيات للوزن المفتوحة الذى يلعب فيه فى الخامسة من صباح الأحد.

يذكر أن بيج رامى فاز وتوج بالساندو ومستر اولمبيا مرتان متتاليين فى اخر نسختين كأول عربى يتوج باللقب مرتين واول مصرى يتوج بلقب اولمبيا