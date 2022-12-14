بث مباشر.. المغرب وفرنسا نصف نهائي كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة منتخب المغرب ونظيره فرنسا، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر.

وأعلن كل من ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، ووليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، عن التشكيل الرسمي لمباراة المنتخبين المرتقبة التي تجمعهما على ملعب "البيت" وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء.

ويمكن متابعة البث المبارش للمباراة من خلال أحد الروابط الآتية:

https://www.alkass.net/alkass/live.aspx?ch=four

https://cn.jeinzmacias.net/2022/12/francia-vs-marruecos-en-vivo-online.html

https://goalarablive.com/a-brief-history-of-stock-market-bubbles-how-investors-can-prepare/

تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواد ياميق، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي

خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، حكيم زياش

خط الهجوم: يوسف النصيري، سفيان بوفال

تشكيل فرنسا

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جول كوندي، رافائيل فاران، كوناتي، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فوفانا، أنطوان جريزمان

خط الهجوم:عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو