شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد الشافى" يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى و أيمن طاهر يعقد جلسة مع الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص الموضوع له بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وخاض محمد عبد الشافي فقرة تدريبات تأهيلية بالكرة وبدون كرة بشكل منفرد تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، عقب أداء الحصة التأهيلية والبدنية مع زملائه في بداية المران.

ويسعي الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتجهيز عبدالشافي بالشكل المناسب تمهيدا للعودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

بينما حرص أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع رباعي الحراس محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة.

وتحدث أيمن طاهر مع رباعي حراسة المرمى عن بعض الأمور الفنية الخاصة، ووجه لهم بعض التعليمات والنصائح استعدادا للفترة المقبلة .

و خاض الرباعي بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة ، قبل خوض فقرة فنية قوية تم خلالها التركيز على تدريبهم على التعامل مع الكرات العرضية، والتسديد من مسافات مختلفة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.