شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال عقد المنتخبات المشاركة في بطولة أمم افريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل عقد المنتخبات الأفريقية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، بتأهل منتخبي وسط أفريقيا وجمهورية الكونغو. وتقام البطولة في مصر خلال شهر فبراير المقبل ، بمشاركة 12منتخبا هم نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - اوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف. وتقام مراسم قرعة البطولة في مصر يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري.