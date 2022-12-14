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اكتمال عقد المنتخبات المشاركة في بطولة أمم افريقيا للشباب

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القاهرة - سامية سيد -  

 

اكتمل عقد المنتخبات الأفريقية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، بتأهل منتخبي وسط أفريقيا وجمهورية الكونغو. 

 

وتقام البطولة في مصر خلال شهر فبراير المقبل ، بمشاركة 12منتخبا هم نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - اوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.

 

وتقام مراسم قرعة البطولة في مصر يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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